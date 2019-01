Wypadek na Słowacji. Kim są polscy kierowcy, którzy spowodowali tragiczny wypadek na Słowacji? [WIDEO]

Tragiczny wypadek na Słowacji. Zginął Stefan Onczo

Do wypadku doszło w niedzielę 30 września w okolicy miasta Dolny Kubin na północy Słowacji. Trzy luksusowe samochody na polskich tablicach rejestracyjnych z dużą prędkością wyprzedzały inne auta, jadąc pasem do jazdy z naprzeciwka. Ich rajd zakończył się tragicznym wypadkiem. Zginął w nim kierowca skody 57-letni Słowak Stefan Onczo.

Mężczyzna mieszkał w Orawskim Podzamczu. To niewielka miejscowość, w której wszyscy mieszkańcy doskonale się znają. Tragedia była wstrząsem dla sąsiadów rodziny Onczo.

- To niezwykle groźne, że ludzie jeżdżą w tak nieodpowiedzialny sposób, z taką prędkością na lokalnej drodze. Doskonale widzieli inne auta. Ceną ich szaleństwa okazało się ludzie życie – mówi Zdenka Svibova, mieszkanka Orawskiego Podzamcza.

- Żeby powiedzieć całą prawdę o Stefanie, musielibyśmy opowiadać wam przez cały miesiąc. A i to byłoby mało – mówi Marian, mieszkaniec Orawskiego Podzamcza.

- Żaden człowiek, który go znał, złego słowa o nim nie powie. Jego syn mówił mi, że gdyby ojciec w ostatniej chwili nie skręcił w prawo kierownicą, on zginąłby razem z nim – dodaje Marek, mieszkaniec Orawskiego Podzamcza.

Szaleńczy rajd ferrari, porsche i mercedesa. Jest nagranie

Wstrząsający finał wyprawy polskich kierowców na słowacką Orawę utrwaliła kamera przypadkowego kierowcy. Na nagraniu widać, że brawurowe wyprzedzanie rozpoczął kierowca mercedesa. Prowadzący żółte ferrari, widząc nadjeżdżającą z przeciwka skodę, gwałtownie zahamował, lecz jadący tuż za nim kierowca porsche nie zdążył powtórzyć manewru. Chwilę później uderzył w prawidłowo jadącą skodę.

- Zatrzymaliśmy trzech kierowców. Zostali przewiezieni na komendę, gdzie przeprowadzono czynności procesowe. Potem całej trójce postawiono zarzuty popełnienia przestępstwa. 42-letniemu kierowcy porsche grozi od dwóch do pięciu lat więzienia, pozostałym mężczyznom grozi od trzech miesięcy do trzech lat pozbawienia wolności – mówi Radko Moravcik, rzecznik Komendy Policji w Żilinie.

Czy polscy kierowcy przyznają się do winy?

- Na tym etapie nie mogę tego ujawnić. Dzięki temu, że ujawniliśmy nagranie rejestrujące wypadek wszyscy ludzie mogą zobaczyć, jak wyglądała drogowa brawura. Wszyscy oglądając ten film mogą uświadomić sobie, dlaczego warto przestrzegać przepisów na drodze i nie wolno się zachowywać arogancko wobec innych kierowców – mówi Radko Moravcik.

Kim są kierowcy, którzy spowodowali wypadek na Słowacji

Po wypadku szybko wyszło na jaw, że szalejący kierowcy z Polski nie spotkali się na Słowacji przypadkiem. Uczestniczyli w jednej z płatnych imprez podczas, których posiadacze szybkich aut zwiedzają wybrany zakątek Europy pod okiem tak zwanego lidera. Organizatorem tego i podobnych wyjazdów był prowadzący pod koniec września kolumnę aut 26-letni Łukasz K., działający w internecie bloger, na co dzień promujący najdroższe marki luksusowych samochodów.

Podczas jednej z organizowanych przez Łukasza K. imprez młodego blogera poznał Jerzy Dziewulski, dawniej policyjny antyterrorysta, a dziś wielbiciel sportowych aut i rajdowiec z licencją.

- Odbierałem go pozytywnie. Jawił mi się jako człowiek z pewnym dystansem, niezwykle spokojny – mówi.

Dziewulski także dostał zaproszenie na feralny wyjazd na Słowację.

- Proponowano mi start z Zakopanego, później przejazd słowackimi drogami, zaproponowano określone, dobre hotele. Miałem ochotę pojechać, ale nie zdecydowałem się i zostałem w domu.

Tomasz Bonar, szef firmy produkującej internetowe filmy na temat sportowych aut poznał Łukasza K. podczas nagrywania jednego z organizowanych przez niego spotkań.

- Taki wyjazd można traktować jako urlop, rozrywkę, trochę spotkanie z przyjaciółmi i nawiązanie motoryzacyjnych znajomości – mówi.

Jaki jest koszt takiego wyjazdu?

- Jeśli organizowany jest w Polsce to kosztuje 2-3 tys. złotych. Zagraniczne wyjazdy są droższe. To 2-3 tys. euro za tygodniowy wyjazd – precyzuje Bonar.

Dziennikarze sprawdzili, że jadące tuż za mercedesem Łukasza K. żółte ferrari prowadził pochodzący z rodziny wielkopolskich biznesmenów 27-letni Adam Sz. Kolumnę zamykał 42-letni Marcin L., przedsiębiorca z branży informatycznej z Pomorza – właściciel kolekcji luksusowych samochodów.

Wypadek z udziałem polskich kierowców nie dziwi Słowaków

Sprawa na Słowacji wywołała duże emocje. W gazetach pojawiły się artykuły mówiące o konieczności podniesienia kar za tego typu szaleńcze rajdy.

- W mediach społecznościowych, na Facebooku i innych portalach, ludzie bardzo ostro komentują zachowanie zatrzymanych polskich kierowców domagając się dla nich najwyższej kary. Ale dla nas na Słowacji ten wypadek jest tak naprawdę zwieńczeniem tego, co prawie wszyscy ludzie widzą na drogach. A w każdy piątek widzą pracujących w Austrii polskich kierowców, którzy bardzo często łamiąc przepisy pędzą na weekend do domu i potem, w niedzielę tak samo wracają – mówi Erik Vrabel, dziennikarz Telewizji Markiza i dodaje.

- Myślę, że bardzo dobrze się stało, że policja ujawniła film z wypadku, trafił także do polskich mediów i liczę na to, że wywoła także w Polsce dyskusję oraz spowoduje, że Polacy będą jeździć na Słowacji bezpieczniej.

Choć większość nagrań rejestrujących wyczyny uczestników wyjazdów organizowanych przez Łukasza K. błyskawicznie skasowano z internetu, to zachował się jeden pokazujący wcześniejsze wyczyny uczestniczącego w wypadku żółtego ferrari.

- Polacy czują się bezkarni na drogach już nie tylko u nas w kraju, ale w ogóle w całej Europie. Ten wypadek jest dowodem, że agresywna jazda, nie liczenie się z innymi na drodze, prowadzi do nieszczęścia – mówi Łukasz Zboralski, redaktor naczelny portalu „Brd24.pl”

Jaką karę za wypadek na Słowacji poniosą kierowcy?

Słowacki sąd zdecydował o areszcie Adama L., kierowcy porsche, który był bezpośrednim sprawcą wypadku. Uznał też, że Łukasz K. może czekać na proces na wolności, a Adam Sz. wyjdzie z aresztu po wpłaceniu kaucji. Jego bliscy natychmiast wpłacili 20 tys, euro. Luksusowe auta policja zabrała na poczet przyszłych odszkodowań, ale jedno z nich było wypożyczone przez przedstawiciela producenta.

- Samochody, które wypożyczali Łukaszowi K. musieli oglądać w internecie. Sam widziałem filmy dopóki nie zniknęły z internetu. Ludzie chwalili się na nich, że jechali 280 km/h i policja wlepia 70 euro mandatu. Ludzie z firm motoryzacyjnych, którzy dawali mu samochody musieli o tym wiedzieć. Nie wierzę, że nie wiedzieli. Nie wiem, jak to się działo, że samochody trafiały do tych ludzi – mówi Zboralski.

- Współpracowaliśmy odpowiednio długo, żeby mógł dostać od nas samochód - dyrektor do spraw komunikacji i relacji zewnętrznych firmy Mercedes-Benz Polska Ewa Łabno-Falęcka.

Czy po testach były sprawdzane dane telemetryczne wskazujące z jaką prędkością jechał Łukasz K.?

- Nic nie wskazywało na to, że ten dziennikarz szarżował. Uznaliśmy, że wypożyczenie tego samochodu zapewni ciekawy materiał. Mój kolega, który pożyczał auto, rozmawiał z dziennikarzem i mieliśmy zapewnienie, że zdaje sobie sprawę, co to jest za samochód i, że będzie szanował przepisy ruchu drogowego. Wewnętrznie dyskutujemy, czy rzeczywiście nie należałoby jeszcze raz zweryfikować naszej polityki użyczenia samochodu. Myślę, że rozmawiają o tym tez wszystkie firmy, które mają samochody typu premium, samochody powyżej 200-300 koni mechanicznych – mówi Ewa Łabno-Falęcka.

