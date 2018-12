Wypadek na Słowacji. Trzej Polacy wciąż w areszcie. Śledztwo bardzo się ciągnie. Policja: "Czekamy na dowody"

Do tragicznego wypadku na Słowacji doszło we wrześniu. Trójka polskich kierowców, podczas szarży na drodze, doprowadziła do śmiertelnego w skutkach wypadku. Od tego czasu siedzą w słowackim areszcie. Śledztwo w ich sprawie przeciąga się. "Czekamy na rozbudowane dowody w postaci opinii ekspertów" - tłumaczy w rozmowie z wp.pl tamtejsza policja.