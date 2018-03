W pobliżu galerii handlowej Arkadia, przy zbiegu ulic Słonimskiego i Pamiętajcie o Ogrodach doszło zdarzenia drogowego. 10 marca, około godziny 8:50, kierujący Fordem Focusem uderzył w Fiata Tipo. W incydencie ranna została kierująca Fiatem, a sprawca oddalił się z miejsca wypadku.

Po uderzeniu, samochód kobiety zderzył sie jeszcze z pojazdem stojącym przed nim. W wyniku całego zajścia, kobieta trafiła do szpitala. Jak poinformował na Facebooku jej syn, straciła przytomność oraz ma uszkodzony kręgosłup. Sprawcę próbowali zatrzymać przechodnie – ten jednak, niemalże ich potrącając, uciekł.W Internecie trwa poszukiwanie sprawcy wypadku – udostępniono fotografię z numerami rejestracyjnymi Forda, wyznaczono też nagrodę pieniężną za pomoc we wskazaniu personaliów mężczyzny. Jak informuje syn poszkodowanej, auto winowajcy musi być mocno uszkodzone, bowiem Fiat Tipo nadaje się już tylko do kasacji. Poszukiwany samochód to jest prawdopodobnie koloru ciemnoszarego,a w trakcie wypadku siedziało w nim dwóch mężczyzn, w wieku około 25-30 lat.