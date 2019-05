Wypadek w Al. Stanów Zjednoczonych. Samochód uderzył w latarnię i spłonął [ZDJĘCIA]

Wypadek motocyklisty, Warszawa. Kierowca zderzył się z osobówką. Zmarł w szpitalu

Wypadek motocyklisty, Warszawa. Do tragicznego wypadku doszło 26 kwietnia 2019 roku ok. godz. 16 na warszawskich Włochach (a dokładniej w Alejach Jerozolimskich). Motocyklista zderzył się z samochodem osobowym. Nieprzytomny kierowca jednośladu został zabrany do szpitala. Niedługo...