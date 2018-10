Wypadek w Warszawie. Sportowy Jaguar warty 300 tys. złotych rozbił się na przystanku autobusowym [ZDJĘCIA]

Sportowy Jaguar rozbił się na Powiślu. Samochód wjechał w przystanek autobusowy Rozbrat. Kierowca prawdopodobnie nie utrzymał pojazdu na śliskiej nawierzchni. Zniszczona została część wiaty oraz znak. Nikomu nic się nie stało. Na miejscu pracuje policja oraz nadzór ruchu. Na rogu Łazienkowskiej i Rozbrat nie ma większych utrudnień. Pojazd, który uderzył w przystanek to Jaguar Type - F. Nowy egzemplarz kosztuje ok. 300 tysięcy złotych. Mimo, że nie widać by pojazd był mocno uszkodzony, naprawa raczej nie będzie należeć do tanich. Kliknij w zdjęcie, aby przejść do galerii.