Wypadek w Zakręcie pod Warszawą. Policja poszukuje świadków potrącenia 13-letniej rowerzystki

Do wypadku doszło 4 czerwca 2018 roku, o godzinie 16, w miejscowości Zakręt przy ulicy Szkolnej. 13-letnia rowerzystka została potrącona przez kierowcę niebieskiego mercedesa vito. Na skutek zderzenia nastolatka doznała poważnych obrażeń ciała i trafiła do szpitala. W dalszym ciągu nie ustalono szczegółowych okoliczności tego zdarzenia. W związku z tym policjanci poszukują świadków wypadku, którzy mogliby obiektywnie opisać jego przebieg i wyjaśnić z jakiej przyczyny doszło do potrącenia.

"Aby umówić ewentualny termin przybycia do komendy bądź przekazać istotne dla sprawy informacje, można skorzystać z kontaktu telefonicznego lub napisać wiadomość e-mail" - napisano w policyjnym apelu. Sprawę prowadzi komisarz Zbigniew Kościanek, z którym można skontaktować się telefonicznie pod numerami: 22-60-41-304 i 22-60-41-250 oraz mailowo pod adresem oficer.prasowy.otwock@ksp.policja.gov.pl