Wypadki drogowe w Warszawie. W 2018 roku w stolicy zginęły 43 osoby. Trwa czarna seria, choć jest lepiej

Czarna seria wypadków drogowych

Według wstępnych danych Zarządu Dróg Miejskich w ubiegłym roku na stołecznych drogach zginęły 43 osoby. To najniższa w historii ofiar wypadków w Warszawie, ale to jeszcze nie powód do radości. Po pierwsze - to wynik na teraz. Bilans ofiar może jeszcze się zmienić, w końcu wiele z nich po wypadkach wciąż przebywa w szpitalach,

Po drugie do końca wakacji 2018 wydawało się, że statystki będą dużo lepsze. Od września trwa jednak czarna seria. W wypadkach ginie po sześć-siedem osób miesięcznie. O co chodzi? Kierowcy wciąż przekraczają dozwolone prędkości, bezmyślni bywają zarówno piesi jak i cykliści. Tym ostatnim często zdarza się pędzić nawet po chodnikach. W takim wypadku mogą nie pomóc nawet nowe oświetlenia na drogach, w tunelach, na mostach i zebrach (jaśniej zrobiło się ostatnio m.in. w tunelu na ul. Dźwigowej, na moście Poniatowskiego i moście Gdańskim). Ani kampanie społeczne nawołujące do ostrożności.

Wśród ofiar wypadków na stołecznych drogach w 2018 było aż dziewięciu motocyklistów, kilku rowerzystów. Wciąż powtarzają się wypadku z udziałem tramwajów czy pieszych. Choć w tym ostatnim przypadku mamy lepsze wiadomości - udział przechodniów wśród ofiar wypadków spadł w 2018 roku poniżej 50 proc.