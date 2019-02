Wypadki w Warszawie. Znamy najbardziej niebezpieczne skrzyżowania w Warszawie. Dane za 2018 rok

Na terenie województwa mazowieckiego w 2017 r., według statystyk Komendy Głównej Policji, doszło do ponad 4 tys. wypadków, w wyniku których rannych zostało ponad 4,7 tys. osób, a 464 zginęło. Dlatego też warto zwrócić uwagę na to, w jakich miejscach zachować szczególną ostrożność by uniknąć kolizji lub wypadku. Kierowcom może okazać się przydatna mapa szczególnie niebepieczych miejsc w Warszawie sporządzona na bazie danych wysyłanych do popularnego systemu Yanosik.

– Bazując na częstotliwości występowania wypadków drogowych, stworzyliśmy listę najbardziej niebezpiecznych miejsc w Warszawie. System Yanosik umożliwia wysyłanie i odbieranie różnego rodzaju ostrzeżeń przez kierowców, w tym również zgłoszeń o kolizjach. Autentyczność zgłoszeń jest weryfikowana przez samych kierowców, którzy przejeżdżając przez dane miejsce, mogą zatwierdzić lub odwołać dodany wcześniej komunikat – wyjaśnia Magda Zglińska, która przygotowywała mapę – Dzięki temu możemy określić lokalizacje, w których najczęściej dochodzi do wypadków.

Gdzie w takim razie warszawscy kierowcy powinni szczególnie mieć się na baczności?

ZOBACZ GALERIĘ.