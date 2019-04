Wypadki, Warszawa. 10 śmiertelnie niebezpiecznych miejsc dla pieszych w stolicy

Urząd Miasta opublikował najnowszy raport o ruchu pieszym w Warszawie. Statystyki są przerażające. W latach 2015-2017 na przejściach dla pieszych doszło do 786 wypadków, co stanowiło 63% wszystkich wypadków z udziałem pieszych. W zestawieniu podano także listę 45 miejsc, w których najczęściej dochodzi do śmiertelnych potrąceń. Kliknij w przycisk poniżej, aby zobaczyć pełną listę takich miejsc w Warszawie.

Najwięcej wypadków między godz. 16:00 a 20:00

Do największej liczby zdarzeń drogowych z pieszymi dochodzi w dni powszednie (poniedziałek – piątek), w godzinach szczytu popołudniowego, tj. od godziny 16.00 do godziny 20.00 – w ciągu tych czterech godzin, w okresie 2015 - 2017 miało miejsce 36% wypadków (453). Podczas roku największe zagrożenie pieszych odnotowuje się w ostatnich trzech miesiącach: od października do grudnia – w okresie 2015-2017 było to 40% wszystkich wypadków (491).

Kierowcy głównymi sprawcami potrąceń

Z raportu dowiadujemy się także, że kierujący pojazdami spowodowali aż 96% wypadków na przejściach dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej (467 wypadków w latach 2015-2017). 78% sprawców nie udzieliło poszkodowanym pierwszej pomocy. Niepokoi fakt, że blisko 38% najechań na pieszego zdarzyło się na przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną (297 wypadków w okresie 2015- 2017, głównie z winy kierujących pojazdami.

źródło: Urząd m.st. Warszawa

