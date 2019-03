Wypadki, Warszawa. Potrącił kobietę, ta wskutek obrażeń zmarła w szpitalu. Policja szuka świadków

Śmiertelne potrącenie na Bielanach

Do tragicznego zdarzenia doszło w piątek 18 stycznia 2019 r., około godziny 16. Sytuacja miała miejsce na warszawskich Bielanach, przy ul. Kwitnącej 12. To tam kierujący pojazdem Opel Vectra potrącił pieszą. Starsza kobieta została przewieziona do szpitala. Wówczas jej stan zaczął się pogarszać i lekarzom nie udało się jej uratować. Kobieta poniosła śmierć.

Jak poinformował wydział prasowy Komendy Stołecznej Policji, kierujący pojazdem był trzeźwy.

Policja szuka świadków

Policjanci do tej pory nie zdołali ustalić przebiegu tego zdarzenia. W związku z tym apelują o pomoc i poszukują świadków. Osoby, które mogą wskazać szczegóły, proszone są o kontakt z miejscową komendą przy ul. Żeromskiego 7. Informacje można przekazać również telefonicznie pod numerami:

22 603 12 28

22 603 10 55

112

997

Oraz mailowo:

oficer.prasowy.krp5@ksp.policja.gov.pl

danuta.nawrocka@ ksp.policja.gov.pl

