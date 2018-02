Agencja Karrot Kommando, wydawca takich artystów jak Pablopavo, Kapela ze Wsi Warszawa, Świetliki czy Vavamuffin, chce otworzyć w Warszawie kawiarnię muzyczną. Do tego celu potrzeba jej jednak wsparcia finansowego. Na wspieram.to ruszyła już stosowna zbiórka.

KARROT. KAWA I KULTURA, bo taką nazwę nosić ma kawiarnia, pojawić ma się przy Częstochowskiej 20. Nie jest to jednak typowe miejsce na kawę i ciasto. Aspiracje twórców sięgają znacznie dalej. - Chcemy, by była to przestrzeń, w której spotykają się różne dziedziny artystycznego wyrazu. Jesteśmy przekonani, że najciekawsze projekty powstają z przenikania się różnorodnych, nieraz pozornie odległych idei - czytamy w opisie zbiórki.Do otwarcia kawiarni potrzeba jej twórcom w sumie 25 tysięcy złotych. W momencie pisania tego tekstu na ich koncie znajduje się niewiele ponad 6 tysięcy złotych. - Wszystkie rzeczy fajne, które są na świecie będzie można robić w Karrot Kawiarni - zapewnia PabloPavo.Każdy, kto zdecyduje się wesprzeć inicjatywę może liczy na podziękowanie, adekwatne do wkładu finansowego. Już jednorazowa wpłata wysokości 100 zł zapewni nam miejsce na ścianie mecenasów, 60 zł - zaproszenie na zamkniętą imprezę przed oficjalnym otwarciem. W puli są także warsztaty śpiewu z Magdą Sobczak, mastering naszego singla w studio As One, kolacja przygotowana i serwowana przez Reggaeneratora, rysunek Marcina Świetlickiego, czy Piwo z Pablopavo.