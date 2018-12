Wypożyczalnia choinek w Warszawie. Nie musisz kupować, a po Świętach zwracasz drzewko naturze

Wypożyczalnia choinek w Warszawie - jak to zrobić?

Stołeczna wypożyczalnia choinek debiutowała w ubiegłym roku. Po sukcesie akcji i entuzjastycznym przyjęciu przez warszawiaków, w tym roku zadbano o dwa razy więcej drzewek, którymi można przyozdobić dom podczas Świąt, a następnie zwrócić naturze. Dodatkowo producent samochodów Volvo, który jest organizatorem tego przedsięwzięcia, zobowiązuje się do zasadzenia 5 tys. nowych sadzonek.

W ramach akcji z salonów autoryzowanych dealerów Volvo na terenie całej Polski można odebrać żywe, ukorzenione drzewko w doniczce. Jedynym warunkiem jest pozostawienie opłaty za wypożyczenie w wysokości 55 zł, co stanowi symboliczne zobowiązanie do dbania o drzewko i zwrócenia go do ponownego zasadzenia w szkółce.

Podczas pobytu w domu opiekuna choinka powinna zostać otoczona troskliwą opieką. Należy podlewać ją 5 razy. Nie można jej przegrzewać, stawiać blisko kaloryfera i bezpośrednio na ogrzewanej podłodze. Nie powinno się jej niszczyć ani ucinać gałęzi, korzeni i pędów. Niekorzystnie działa na nią także pokrywanie nabłyszczającymi sprejami lub sztucznym śniegiem. Wypożyczalnia zaznacza również, że ozdoby zawieszane na choince powinny być lekkie.

Choinkę będzie można wypożyczyć w dniach 17-22 grudnia, natomiast zwrotu opiekun musi dokonać najpóźniej do 5 stycznia 2019 roku do salonu Volvo, z którego odbierał choinkę.

Lista wypożyczalni choinek w Warszawie - ADRESY:

ul. Toruńska 90, 03-226 Warszawa

ul. Puławska 558/560, 02-884 Warszawa

Al. Jerozolimskie 239, 02-495 Warszawa

ul. Płowiecka 62, 04-501 Warszawa

ul. Marszałkowska 89, 00-693 Warszawa

W ubiegłym roku Volvo przeprowadziło pilotażową akcję obejmującą wypożyczenie choinek

w doniczkach. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem - udało się ocalić 200 żywych choinek.