Wypożyczalnia choinek Warszawa. Wypożycz żywą choinkę i oddaj ją po świętach

Wypożyczanie choinek - trend, który zdobywa popularność na całym świecie, w końcu dotarł również do Warszawy. O co chodzi? Zamiast kupować ścięte drzewko, które po świętach wyrzucimy, możemy je wypożyczyć. Gdzie w Warszawie są wypożyczalnie choinek i ile to kosztuje? Dalsza część artykułu poniżej.

123rf/zdj. ilustracyjne