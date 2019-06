Wyprawa na bali a może joga dla leniwych? Poznaj tajski masaż

Jeśli prowadzisz siedzący tryb życia, a do siłowni nie jest ci po drodze, udaj się na masaż tajski. Jest praktykowany od ponad 2000 lat, co czyni go jedną z najstarszych tego typu technik na świecie. To masaż głęboki, łączący elementy jogi, akupresury, japońskiego masażu Shiatsu. Stosowane w nim zabiegi rozciągają i relaksują mięśnie, pomagając zredukować napięcia, dlatego nie bez kozery mówi się, że regularne korzystanie z niego poprawia kondycję psychiczną i fizyczną.

W trakcie masażu tajskiego osoba masowana leży na materacach rozłożonych na podłodze. Dzięki temu masażysta może się wokół niej swobodnie poruszać oraz układać ją w odpowiednich pozycjach jogi, co umożliwia napinanie i rozciąganie mięśni przy jednoczesnym osiąganiu stanu relaksacji. Jego zbawienne skutki docenią szczególnie osoby cierpiące na migrenę. Uciskanie odpowiednich miejsc sprawiają, że rozluźniają się mięśnie karku i szyi, odchodzi stres, a ból głowy mija.