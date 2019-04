Wyprawka 300 plus dla każdego ucznia. Pieniądze z programu Dobry start będą wypłacane co rok, wnioski będzie można składać od 1 lipca

Rząd chce przyjąć w tej sprawie projekt ustawy jeszcze przed wakacjami, aby od 1 lipca rodzice mogli składać wnioski o wyprawkę szkolną dla swoich pociech na nowy rok - informuje "Super Express".

"Uregulowanie prawa do świadczenia dobry start w ustawie zapewni stabilizację tego świadczenia i da większą pewność co do jego ciągłego funkcjonowania" - czytamy w uzasadnieniu rządowego projektu ustawy.

- 300 plus zapiszemy w ustawie tak, aby żaden rząd nie mógł odebrać uczniom tego programu. Wyprawkę szkolną uważamy za jeden z naszych sztandarowych projektów i nigdy, tak jak i 500 plus, nie pozwolimy aby zostało to odebrane Polakom – powiedział premier Mateusz Morawiecki w rozmowie z „Super Expressem".

Wnioski o 300 zł będzie można składać od 1 lipca. Tego dnia ruszy też internetowy nabór wniosków o 500 plus na pierwsze dziecko.