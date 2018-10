Wyprawka dla noworodków. Od 2019 roku rodzice, którzy płacą podatki w Warszawie, otrzymają dodatkowe wsparcie

Projekt wyprawki dla noworodka to odpowiedź na postulaty rodziców, którzy zaapelowali do miasta z prośbą o wsparcie dla warszawskich rodzin. Już niedługo każdy noworodek, którego rodzice płacą podatki w Warszawie, otrzyma od miasta wyprawkę - znajdą się w niej m.in. ubranka i produkty pielęgnacyjne niezbędne w pierwszych tygodniach życia.

Wyprawka dla noworodka - od kiedy?

Projekt przyjęty przez Radę Miasta we wrześniu wejdzie w życie 1 kwietnia 2019 r. Aby otrzymać wparcie, rodzice będą musieli złożyć specjalny wniosek w ciągu miesiąca od urodzenia dziecka. To nie jedyne ułatwienie dla mieszkających w Warszawie rodziców.

Warszawski bon żłobkowy

Rodziny, w których dochód netto na osobę nie przekracza kwoty 2 883 zł, już od prawie dwóch lat mogą ubiegać się o bon żłobkowy. Świadczenie w wysokości 400 zł miesięcznie otrzymują rodzice, którzy pracują, mieszkają i płacą podatki w stolicy i nie są na urlopie wychowawczym. Bon przyznawany jest na dziecko w wieku od ukończenia pierwszego roku życia do dnia objęcia go wychowaniem przedszkolnym, jednak nie później niż do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 lata. To finansowe wsparcie można otrzymać, gdy oczekuje się na miejsce w publicznym żłobku i ma się już zawartą umowę na świadczenie usług opiekuńczych z placówką niepubliczną. Bony żłobkowe mają zachęcić rodziców do poszukiwania i podjęcia pracy.

– Wprowadzamy rozwiązania, które czynią Warszawę miastem dobrym do życia, do założenia rodziny. To kolejne ułatwienie. Budujemy nowe żłobki, przedszkola, szkoły. Już kolejny rok rodzice korzystają z warszawskiego bonu żłobkowego, nie płacą za pobyt dzieci w przedszkolu, a uczniowie mają bezpłatną komunikację miejską – mówi prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz.