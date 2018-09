Wyprawka Warszawa. 550 zł dla każdego dziecka. Rodzice mogą liczyć na dodatkowe wsparcie. Jak skorzystać?

Wsparcie rodziców będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2019 roku. Na co mogą liczyć? W wyprawce znajdą się produkty niezbędne w pierwszych miesiącach życia dziecka m.in. ubranka i produkty pielęgnacyjne o równowartości 550 zł.

Jak można otrzymać wyprawkę dla warszawskiego malucha? O taką pomoc mogą ubiegać się rodzice, którzy płacą podatki w Warszawie. Muszą oni, w ciągu miesiąca od urodzenia dziecka, złożyć odpowiedni wniosek.

– Wprowadzamy rozwiązania, które czynią Warszawę miastem dobrym do życia, do założenia rodziny. To kolejne ułatwienie. Budujemy nowe żłobki, przedszkola, szkoły. Już kolejny rok rodzice korzystają z warszawskiego bonu żłobkowego, nie płacą za pobyt dzieci w przedszkolu, a uczniowie mają bezpłatną komunikację miejską – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent stolicy.

Bon żłobkowy

Przypomnijmy, że rodzice mogą także liczyć na wsparcie w wysokości tzw. bonu żłobkowego (400 zł). Wnioski o jego przyznanie mogą składać rodziny z dochodem 2 883 zł netto na jedną osobę w rodzinie, także płacące w stolicy podatki. Więcej informacji na ten temat znajdziecie tutaj.