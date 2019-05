Wyprzedaż, Warszawa. Ubrania wybitnych polskich projektantów z rabatem nawet do -80%

Podczas dwudniowej wyprzedaży będzie można zdobyć ubrania takich marek, jak:

BOHOBOCO,

Łukasz Jemioł,

Just Paul.

Wyprzedaż odbędzie się w piątek (10.05.2019) w godz. 11–19 i w sobotę (11.05.2019) w godz. 11–17 w Samym Centrum Wszechświata przy ul. Chłodnej 29 w Warszawie. Na miejscu będzie można kupić ubrania i akcesoria z ubiegłych kolekcji projektantów w okazyjnych cenach z rabatami nawet do -80%.

Wydarzenie trwa dwa dni i jest świetną szansą dla wielbicieli polskiej mody na znalezienie sampli i modeli z ubiegłych kolekcji z rabatem - zapowiadają organizatorzy.

BOHOBOCO to nowoczesny koncept modowy stworzony przez duet polskich projektantów - Kamila Owczarka i Michała Gilberta Lach. Mimo, że marka istnieje na rynku dopiero od 2009 roku, to łatwo rozpoznać jej styl. Każdy projekt to doskonały balans formy, funkcjonalności, wygody i klasy, dla których bazę tworzą starannie wyselekecjonowane tkaniny i kolory. Styl BOHOBOCO to kosmopolityczna mieszanka stylów charakterystycznych dla najważniejszych stolic mody. W projektach nowojorski luz miesza się z londyńską awangardą, paryską elegancją i mediolańskim dolce vita.

Łukasz Jemioł jest polskim projektantem mody i laureatem wielu konkursów dla projektantów. Otrzymał również stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia w dziedzinie mody i sztuki. Jego ubrania cechuje minimalistyczny styl, proste, nieskomplikowane konstrukcje. Jego ubrania noszą znane osoby ze świata mediów, sztuki, mody. Wśród nich: Magda Gessler, Anja Rubik, Małgorzata Kożuchowska, Maria Góralczyk, Sylwia Gliwa, Alicja Bachleda-Curuś, Magdalena Mielcarz, Joanna Horodyńska, Karolina Malinowska.