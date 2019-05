Wyścigi konne, Warszawa - Tor Służewiec. Ponad 80 lat tradycji [HISTORYCZNE ZDJĘCIA]

Pierwotnie wyścigi konne w Warszawie rozgrywane były na Polu Mokotowskim. W czerwcu 1841 r. za sprawą Towarzystwa Wyścigów Konnych i Wystawy Zwierząt Gospodarskich w Królestwie Polskim zorganizowano tam pierwsze zawody, a tor miał długość około kilometra. Wraz z wybuchem powstania styczniowego wyścigi w Warszawie przerwano.

Na Służewcu pierwsza gonitwa odbyła się 3 czerwca 1939 roku. Ostatnie gonitwy przed wybuchem wojny rozegrano tu 31 sierpnia 1939 roku. W czasie wojny na terenie wyścigów stacjonowały odwodowe oddziały SS. Kolejne wyścigi konne odbyły się w 1946 roku. Rozegrano wówczas 237 gonitw, w których uczestniczyło ponad 160 koni. (źródło: torsluzewiec.pl).

Wielka Warszawska

To jedna z najważniejszych gonitw w sezonie. Wydarzenie na Torze Wyścigów Konnych na Służewcu odbywa się od końca XIX wieku. Wielka Warszawska rozgrywana jest od 1895 roku, kiedy ustanowił ją ówczesny prezes Towarzystwa Wyścigów Konnych w Królestwie Polskim - hrabia August Potocki. Pierwszym, legendarnym zwycięzcą został Aschabad, syn słynnego Rulera - pierwszego polskiego konia, który wygrał Wszechrosyjskie Derby w Moskwie. Było to w 1887 roku. Niestety Wielka Warszawska nie odbywała się co roku. Wielokrotnie ją odwoływano ze względu na zamieszania polityczne i wojny.