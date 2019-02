Wysokie ceny biletów do teatrów w Warszawie. Czy stać nas na kulturę?

Zawrotne ceny biletów?

Spektakl "Kontrabasista" w Teatrze Polonia. Aby zobaczyć monodram z Jerzym Stuhrem w roli głównej (Stuhr jest także reżyserem przedstawienia) trzeba zapłacić nawet ponad 200 zł. To absolutny rekord teatralny ostatnich lat. Owszem - nie od dziś zbiera pochlebne recenzje, ale ostatecznie występuje w nim tylko jeden aktor, a i scenografia nie wymaga wielkich nakładów finansowych.

- "Kontrabasista” jest szczególnym przypadkiem - to jedyna okazja, żeby zobaczyć Jerzego Stuhra w monodramie. To spektakl gościnny, którego producentami są: Fundacja Sceny im. St. Wyspiańskiego oraz Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie. Poza tym to jeden z kanonicznych spektakli w historii współczesnego polskiego teatru, grany przez Jerzego Stuhra na całym świecie od 1985 roku, na prośby widzów przeniesiony do Teatru Polonia - wyjaśnia Klaudyna Desperat, specjalistka ds promocji i PR Teatru Polonia.

Ale podobnych przykładów jest więcej. Jeśli już uda nam się zdobyć bilety na "Zagraj to jeszcze raz sam" z rolą showmana Kuby Wojewówdzkiego w Teatrze 6 piętro, zapłacimy nawet 150 zł. Musicale w Teatrze Roma to wydatek rzędu 100 zł, podobnie jest z Teatrem Żydowskim. W Teatrze Kwadrat bilety w pierwszych rzędach, chociażby na słynne już "Szalone nożyczki" kosztują 110-120 zł. W Teatrze Narodowym największe klasyki zobaczymy za ok. 140 zł. Wyraźnie widać, że niezależnie od tego, czy chodzi o teatr państwowy, czy prywatny, gdzie placówka sama musi na siebie zarobić, ceny są do siebie zbliżone. Jeśli idziemy, jak pan Bóg przykazał, do teatru w parze - kolejną wizytę trzeba planować po następnej wypłacie!

Ceny biletów w innych polskich miastach nie "zwalają z nóg"

Gdy kilkanaście miesięcy temu pękła mentalna granica 100 złotych za bilet, a na warszawskich widowniach wcale się nie przerzedziło, managerowie nie mają dla nas litości. Chociaż nie wszędzie. Większość przedstawień w Teatrze Ateneum zobaczymy za ok. 60 zł (chociażby bardzo dobry "Trans-Atlantyk"). Co prawda za "Kolację dla głupca" z rolami m.in. Krzysztofa Tyńca i Piotra Fronczewskiego zapłacimy nawet 110 zł, ale to największy hit teatru. Grany od kilkunastu lat zdobył sympatię zarówno krytyków, jak i publiki. Niejedna osoba wracała na przedstawienie nawet po kilka razy. W Ateneum wciąż szanują nie tylko stabilny, wysoki poziom artystyczny, ale i możliwości inteligenckiego widza. Możliwości - dodajmy - wciąż niewygórowane.

Miłośnikom teatru zdaje się też wychodzić naprzeciw Opera Narodowa. Pierwsze rzędy to wydatek ok. 150 zł, ale jeśli się postaramy, możemy zdobyć bilety na przedstawienie nawet za 20 zł. Stosunkowo atrakcyjne ceny ma też Teatr Powszechny (ok. 60 zł), ale umówmy się - "Klątwa" czy "Mefisto" to specyficzny rodzaj sztuki, który nie każdemu przypadnie do gustu. Tak, czy inaczej przyzwoite 60 złotych jest tutaj wciąż miłym dla kieszeni standardem.