Wystawa „Plany na przyszłość” w Zodiaku. Tak może wyglądać Warszawa w kolejnej dekadzie

Wystawa „Plany na przyszłość” co roku staje się bardziej popularna. Tym razem przeniesiono ją do pawilonu Zodiak na Pasażu Wiecha. To właśnie tam do 23 czerwca możemy oglądać projekty budynków, które - prawdopodobnie - wkrótce pojawią się w Warszawie.

Jesienią zeszłego roku otwarto pawilon Zodiak. Zgodnie z pomysłem urzędników został on przeznaczony na wystawy i wydarzenia poświęcone architekturze. Oczywistym było, że to tam odbędzie się tegoroczna wystawa „Plany na przyszłość". W tym roku na wystawie (ulokowanej na parterze i na -1) zobaczymy 80 różnych projektów z 43 pracowni architektonicznych. Część z nich była już szeroko komentowana w internecie - jak Bardzo się cieszę, że „Plany" po raz pierwszy będą prezentowane w Zodiaku. Coroczna wystawa jest już wydarzeniem środowiskowo-towarzyskim, cenionym nie tylko przez architektów, ale także przez dziennikarzy i mieszkańców, którzy interesują się rozwojem naszego miasta i nowymi inwestycjami – mówi Marlena Happach, architekt miasta, dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego. „Plany na przyszłość". Jakie projekty zobaczymy? Na wystawie pokazano w sumie 80 projektów. Część z nich jest w budowie, kolejne są planowane, a inne na razie pozostają jedynie na papierze. Wszystkie prezentujemy w galerii (poniżej). Warto zwrócić uwagę na Wola Tower, czyli projekt 200-metrowego biurowca przy Towarowej. Trzy miesiące temu pracownia Mateusz Tanski & Associates Architects pokazała wstępny projekt, a teraz zaznacza już że powstanie do 2022 roku. Wciąż nieznany jest jednak inwestor. zobacz galerię (60 zdjęć) Wystawa „Plany na przyszłość" w Zodiaku. Tak może wyglądać W... zobacz galerię (60 zdjęć) W Zodiaku pokazano również kompleks Forest (HB Reavis) autorstwa HRA Architekci, którego budowa niedawno się rozpoczęła, a także planowany biurowiec przy "wylotówce" - Jerozolimskie 200 (Radius) pracowni APA Wojciechowski, o którym pisaliśmy jako pierwsi (tutaj link). Na parterze dużą część wystawy zajmuje projekt Towarowej 22 autorstwa pracowni BIG (Bjarke Ingels Group). Ustawiono tam również makietę Warszawy - już z kompleksem - którą Echo Investment prezentowało na targach w Cannes (tutaj link). Znajdziemy tam również futurystyczny dom kultury Twarda z boiskiem na dachu czy znany od dłuższego czasu projekt rewitalizacji stadionu Skry. Pokazano także projekt na siedzibę stołecznego WOPR-u przy ul. Solec (APA Wojciechowski). Wystawa organizowana przez Centrum Łowicka i Miasto Stołeczne Warszawa będzie czynna codziennie od 1 do 23 czerwca w godzinach 11.00 - 20.00. Wstęp wolny. Patronat nad wystawą objął prezydent Rafał Trzaskowski.