Wystawa Roślin Mięsożernych w Warszawie. Podziwiaj i kupuj wyjątkowe gatunki

Wystawa Roślin Mięsożernych odbędzie się już po raz 13. Wydarzenie cieszy się zawsze dużym zainteresowaniem. Tradycyjnie odbywać się przez cały weekend, od piątku do niedzieli. W tym roku wypada to 17, 18 i 19 maja. Przez trzy dni, od godz. 10 do godz. 18, szklarnia Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego przepełniona będzie różnorodnymi gatunkami i odmianami roślin mięsożernych.

W programie przewidziano różne atrakcje. Oprócz możliwości oglądania, będzie można także skonsultować się ze specjalistami odnośnie uprawy roślin. Poza tym na miejscu kupicie ciekawe gatunki i odmiany. Co więcej, będą także wykłady i pokazy karmienia roślin, ale szczegóły nie zostały jeszcze zdradzone.

Wstęp na wystawę kosztuje 10 zł za bilet normalny i 5 zł za ulgowy.