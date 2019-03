Wystawa tulipanów Wilanów 2019. Blisko 100 pięknych i kolorowych odmian. Tłumy odwiedzających

Wystawa tulipanów w Oranżerii wilanowskiego pałacu to okazja by zobaczyć prawie 100 pięknych, oryginalnych, kolorowych odmian tych wiosennych kwiatów.

Wystawa tulipanów w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie odbędzie się już po raz jedenasty. Wydarzenie potrwa od 30 do 31 marca w godz. 10-20.

Wstęp na wystawę jest bezpłatny, obowiązuje bilet do parku (10 złotych – zwykły, 5 złotych – ulgowy, 1 złotych – dla dzieci i młodzieży od 7 do 16 lat, dzieci do lat 7 wejdą za darmo).

