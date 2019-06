Wystawa, Warszawa. „Karol Śliwka. Polskie Projekty Polscy Projektanci” w Instytucie Wzornictwa Przemysłoweg

Wystawa „Karol Śliwka. Polskie Projekty Polscy Projektanci” prezentuje prace wyjątkowego grafika i projektanta. Artysta tworzył przez 60 lat. Jego dzieła kreowały wizualną przestrzeń publiczną i nadal wpływają na wyobraźnię, inspirując kolejne pokolenia. Ekspozycja jest swoistym hołdem oddanym twórcy, który zmarł w 2018 roku. Był wszechstronnym twórcą grafiki użytkowej, którego dorobek obejmuje projekty, okładki książek, płyty, pudełka na zapałki czy znaczków. Wyjątkowe miejsce w jego karierze zajmują znaki graficzne, projektowane dla wielu instytucji i firm. Stworzył ich ponad 400.

Twórca znaku PKO

Spod jego ręki wyszła słynna „skarbonka” PKO, która pierwszy raz pojawiła się na plakacie pod koniec 60. XX w. promując hasło „Październik miesiącem oszczędzania”. Plakat zdobył złoty medal na Międzynarodowym Biennale Plakatu w Katowicach, a „skarbonka” na stałe zagościła na ulicach polskich miast.

Karol Śliwka projektował kolejne plakaty popularyzujące kluczowe produkty banku. Logo PKO Banku Polskiego – charakterystyczna skarbonka ułożona z liter PKO – to jeden z najbardziej rozpoznawalnych w Polsce znaków autorstwa słynnego grafika Karola Śliwki. Z okazji stulecia do logo PKO Banku Polskiego została dodana jubileuszowa „100”.

100 lat w specjalnym cyklu filmowym

PKO Bank Polski z okazji 100. rocznicy istnienia przygotował specjalny cykl filmowy. Siedmioodcinkowy cykl przedstawia ważne momenty w historii PKO Banku Polskiego. Pierwszy odcinek poświęcony jest logotypowi Banku kultowej skarbonce narysowanej 50 lat temu przez Karola Śliwkę. W filmie o swojej pracy opowiada sam autor oraz Michał Łojewski, grafik, który przygotował rebranding znaku. Prowadzącym jest – Patrick Ney, vloger, brytyjski przedsiębiorca zakochany w Polsce.

„Karol Śliwka. Polskie Projekty Polscy Projektanci” to wyjątkowa wystawa zorganizowana przez Muzeum Miasta Gdyni, która ze względu na przekrojowy charakter i unikalne zbiory cieszy się dużym zainteresowaniem środowiska, krytyków i publiczności. Wystawa zdobyła nagrodę w prestiżowym konkursie Wydarzenie Historyczne Roku 2018.

To trzecia odsłona ekspozycji pod patronatem PKO Banku Polskiego. Dotychczas była prezentowana w Gdyni i Kielcach. Do 31 lipca będzie ją można oglądać w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie. Ekspozycji towarzyszą wykłady i oprowadzania kuratorskie. Partnerem strategicznym wydarzenia jest PKO Bank Polski.

Z okazji stulecia PKO Bank Polski w Muzeum Narodowym w Warszawie do 30 czerwca trwa wyjątkowa wystawa – „Sztuka to wartość. Z Kolekcji PKO Banku Polskiego”. Kolekcja dzieł należąca do PKO Banku Polskiego powstała w 1998 r. Wyboru dokonała Anda Rottenberg, która zgromadziła powstałe w połowie lat 90. XX wieku prace wybitnych polskich artystów trzech pokoleń. Są wśród nich tak znakomite nazwiska jak Stefan Gierowski, Magdalena Abakanowicz, Tomasz Ciecierski, Jan Tarasin, Ryszard Grzyb, Łukasz Korolkiewicz, Zofia Kulik, Teresa Murak czy Olga Wolniak.