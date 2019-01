Wystawiał pracownikom warszawskich korporacji zwolnienia lekarskie za pieniądze. Usłyszał 105 zarzutów, w więzieniu może spędzić 15 lat

Policjanci z wydziału korupcji zatrzymali lekarza Rafała N., który usłyszał aż 105 zarzutów. Przede wszystkim z powodu wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy, kiedy pacjent tak na prawdę nie był chory. Wydawał także orzeczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na danych stanowiskach albo kierowania określonymi pojazdami, bez przeprowadzania żadnych badań.

Czasami nawet nie miał nawet kontaktu z osobą której to zaświadczenie wydawał. Niektóre orzeczenia były wręcz przesadnie antydatowane. W zamian za to pobierał wynagrodzenia w wysokości od 50 do 200 zł.

Podejrzany nie przyznał się jednak do winy i odmówił złożenia wyjaśnień. Prokurator wobec podejrzanego wystosował poręczenie majątkowe, dozór policji, zawieszenie w wykonywaniu zawodu lekarza jak też zakaz opuszczania kraju. Kara, która mu grozi, to aż 15 lat pozbawienia wolności.