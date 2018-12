Wyszukiwania Google 2018 - te hasła zyskały najwięcej w ciągu dwunastu miesięcy. Sporo niespodzianek na liście

Odkryj Warszawę w swoim smartfonie. Najlepsze aplikacje, dzięki którym poznasz stolicę [PRZEGLĄD]

Martyna Konieczek

W sklepach Google Play i App Store można znaleźć wiele aplikacji przydatnych na wycieczkę po Warszawie. Dłuższe dni, słoneczna aura i budząca się do życia przyroda zachęcają do tego, by pospacerować po stolicy, dlatego wybraliśmy dla was te aplikacje, dzięki którym spędzicie czas...