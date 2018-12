Wywóz śmieci w Warszawie. Nowe zasady od 1 stycznia. Kto będzie je odbierał i jak będzie wyglądała segregacja?

Wywóz śmieci w Warszawie. Nowe zasady od 1 stycznia

Miasto zapewnia, że od 1 stycznia nie czeka nas paraliż związany ze składowaniem odpadów i ich utylizacją. Warszawa podpisała tymczasowe umowy z trzema firmami zajmującymi się wywozem śmieci:

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania (obsługuje jedenaście dzielnic),

Lekaro (pięć dzielnic)

Suez Polska ( dwie dzielnice).

Problem stanowi przygotowanie miasta i sortowni do wprowadzanych od nowego roku unijnych przepisów. - W samej Warszawie to jest kwestia tego, że mamy 200 tys. pojemników na śmieci do wyprodukowania - mówił na antenie radia Zet Wiceprezydent Warszawy, Paweł Rabiej.

Wedle deklaracji wiceprezydenta, ceny wywozu odpadów nie wzrosną dla wszystkich. Nie wszyscy jedną są tego samego zdania.Obsługujące większość dzielnic Warszawy MPO miało spore kłopoty z zapewnieniem płynności odbioru odpadów.