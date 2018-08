Wywrócony kajak i tonące dziewczynki na Jeziorku Kamionkowskim. Tak ćwiczyły warszawskie jednostki ratownicze

W ćwiczeniach ratowniczych na Jeziorku Kamionkowskim wzięły udział Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze nr 1 i 5, Komisariat Rzeczny Policji oraz Grupa Ratownictwa PCK. Przedmiotem ćwiczeń padł kajak sterowany przez dwie dziewczynki, które w wyniku wywrócenia łodzi wpadły do wody. W kamizelkę wyposażona była tylko jedna z dziewczyn, druga zniknęła pod wodą. Na ratunek ruszyli strażacy z jednostki ratowniczo-gaśniczej.

- Akcja przebiegła w miarę sprawnie. Ratownicy dotarli do osób poszkodowanych, po czym wyciągnęli je z wody i przetransportowali na brzeg, a następnie w bezpieczne miejsce, gdzie można było udzielić pomocy medycznej. - opisał Leszek Smuniewski, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy.

Bieżącego roku zanotowano ogromną liczbę utonięć. Do końca sierpnia w ten sposób straciło życie aż 479 osób, z czego aż 92 w samym sierpniu, a 30 podczas pierwszego weekendu tego miesiąca. - Niestety statystyki są bardzo smutne. Mimo, że wciąż trwa sezon urlopowy, a do końca roku pozostało jeszcze kilka miesięcy, już doszło do większej ilości utonięć niż w roku 2017 - alarmuje Smuniewski.

Zdaniem Leszka Smuniewskiego, tego typu ćwiczenia i pokazy są potrzebne, aby służby były możliwie jak najlepiej przygotowane do rzeczywistych akcji ratowniczych. Ponadto w ramach szeroko rozumianej prewencji społecznej należy uczulać dzieci, że woda to nie tylko przyjemność i wypoczynek, ale też olbrzymie zagrożenie i niebezpieczny żywioł.

Podczas ćwiczeń komendant zwrócił uwagę na to, jak powinniśmy się zachować będąc świadkiem niebezpiecznego zdarzenia. - Pamiętajmy, że na każdym z nas ciąży obowiązek udzielenia pomocy osobie, która jest w niebezpieczeństwie. Takie działania to między innymi poinformowanie służb ratunkowych, ale jeśli okoliczności zdarzenia nie narażają naszego życia, a posiadamy odpowiednie umiejętności, powinniśmy samodzielnie podjąć akcję ratunkową.