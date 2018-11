Wyższy VAT na leki dla zwierząt odbije się na wszystkich?

Wyższy VAT na leki dla zwierząt może okazać się dużym problemem dla fundacji, które prowadzą schroniska. Również adopcja zwierzęcia oznaczała będzie wyższy koszt jego utrzymania. Taki krok, zawarty w ustawie nad którą pracuje Ministerstwo Finansów odbić się może na posiadających zwierzęta i pozostałych Polakach. Choć wiceminister finansów Filip Świtała, stwierdził, że to tylko propozycja, to już odbija się echem w branżach wśród tych, których może dotyczyć. Co oznacza wyższy podatek VAT na leki dla zwierząt?

