Wzory na wiosnę. Wybierz się na targi designu i odmień swoje otoczenie

Podczas wiosennej edycji targów będzie można przyjrzeć się najnowszym produktom, poznać aktualne trendy, znaleźć coś wyjątkowego dla domu i ogrodu. Kwiecień to idealny moment na to, by wpuścić wiosnę wszędzie, gdzie tylko jest to możliwe.

Wzory odbędą się w ostatni weekend kwietnia, w dniach 27-28.04. w Domu Towarowym Bracia Jabłkowscy, przy ul. Brackiej 25

W Domu Towarowym Bracia Jabłkowscy zagości ponad 130 wystawców. Dla odwiedzających będzie to szansa zdobycia niepowtarzalnych produktów sztuki użytkowej – mebli, ceramiki, grafiki, lamp, tekstyliów, dekoracji. Nie zabraknie też stoisk z perłami vintage i królestwa zieleni – miłośnicy flory jak zwykle znajdą tu coś dla siebie: rośliny na balkon, do mini ogródków i leśne kompozycje w szkle.

Targi tradycyjnie łączą część handlową z edukacyjną i społeczną, oferując liczne wydarzenia towarzyszące – warsztaty, koncerty i panele dyskusyjne. Tym razem dwa główne motywy przewodnie Targów to kobiecość i zieleń. Wśród wielu propozycji warsztatów na uwagę zasługują m.in. te organizowane przez Annie Sloan Polska.

Sobotnie „Wzory są kobietą” obejmą cykl warsztatów i spotkań poświęconych zdrowiu, urodzie, poszukiwaniu ścieżek zawodowych i osobistej pełni, prowadzonych przez wyjątkowe kobiety

i przeznaczone głównie dla kobiet. Na warsztatach dowiemy się m.in. jak skomponować naturalne perfumy, jak ćwiczyć jogę twarzy i jak zadbać o siebie, nie tylko zewnętrznie.

Niedzielna „Roślinna wymiana” zaś to spotkania kochających zieleń w strefie warsztatowej na I piętrze. Będzie można przynieść rośliny, które chcemy lub musimy oddać w dobre ręce, a także znaleźć i przygarnąć swoją wymarzoną roślinę oraz zasięgnąć fachowych porad dla ogrodników amatorów u dziewczyn ze Schroniska dla Roślin.

W niedzielę przewidziano atrakcje dla dzieci: koncert zespołu Dalbergia Duo i warsztaty muzyczne Papierowe Sny, rozwijające wyobraźnię, wrażliwość na sztukę i zapoznające z niezwykłym instrumentem, jakim jest marimba.

Wstęp na wydarzenie jest wolny.