Wzruszające sceny pod Warszawą. Pies wiernie czuwał przy martwym przyjacielu na środku jezdni. Teraz szuka domu [ZDJĘCIA]

Czuwał przy zmarłym przyjacielu. Poruszające nagranie Animal Rescue

Wolontariusze Animal Rescue Polska podzielili się chwytającą za serce relacją z przykrego zdarzenia. Sytuacja miała miejsce w środę 12 grudnia we wsi Stefanów. Na środku drogi przebiegającej przez wspomnianą miejscowośc spoczywał martwy pies. U jego boku wiernie czuwał inny czworonóg. Pies w typie rasy Husky pilnował zwłok czarnego kundelka przez wiele godzin. Na miejscu obecni byli wolontariusze Służby Ochrony i Ratownictwa Zwierząt.

- Od godzin południowych na środku jezdni leżał zabity czarny kundelek a przy nim jego przyjaciel - psiak w typie Husky – poinformowali w serwisach społecznościowych SORZ.

Oddany przyjaciel zmarłego psa pozwalał do siebie podejsć, lecz każda próba zabrania go od truchła kundelka kończyła się niepowodzeniem - pies momentalnie zaczynał warczeć. Ostatecznie udało się to zrobić dopiero po 2 godzinach od przybycia wolontariuszy.

- Ostatecznie psiak został zabezpieczony w klatce transportowej i przewieziony do domu tymczasowego pod Piasecznem. Niestety żaden z tych psów nie miał czipa – piszą wolontariusze.

Animal Rescue zakomunikowało, że poszukuje domu stałego dla zgarniętego psa.

Kliknij w galerię, by zobaczyć zdjęcia z miejsca zdarzenia: