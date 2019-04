XII Katyński Marsz Cieni. Milczący hołd dla Polaków zamordowanych przez Sowietów na Wschodzie

W niedzielę ulicami Warszawy przeszedł milczący pochód. Katyński Marsz Cieni odbywa się co roku na początku kwietnia. To hołd dla blisko 22 tys. polskich oficerów zamordowanych przez Sowietów w 1940 roku w Katyniu i innych miejscach na wschodzie. Niezwykłej symboliki wydarzenia dodaje grupa w tym roku aż 400 rekonstruktorów którzy w milczeniu w strojach z epoki przechodzą ulicami Warszawy. Ich ubiór nawiązuje do oficerów, którzy zostali brutalnie zamordowani w lasach katyńskich. Przed kolumną polskich jeńców jechał historyczny pojazd NKWD, tzw. czarny woron.