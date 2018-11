XIII Festiwal Warszawski Niewinni Czarodzieje 2018. Sto lat niepodległości Polski, to też stulecie warszawskiej stołeczności [PROGRAM]

XIII Festiwal Warszawski Niewinni Czarodzieje

Festiwal Warszawski Niewinni Czarodzieje na dobre się zagościł w kalendarzu stolicy. Co edycję wydarzenie zyskuje nowych zwolenników i nic w tym dziwnego - program co roku potrafi pozytywnie zaskoczyć. Ten rok jest szczególny, gdyż oprócz stulecia niepodległości Polski, obchodzimy także stulecie warszawskiej stołeczności. Jak mówią organizatorzy, z racji tego, że wiedzieli, iż odbędzie się wiele oficjalnych uroczystości, chcieli to zrobić w sposób niekonwencjonalny. Przede wszystkim przekazując warszawski duch przekory i kreatywności.

W tym roku hasłem przewodnim jest Sen o Wolności. Jak tłumaczy to Dariusz Gawin, szef Instytutu Stefana Starzyńskiego, pod przykryciem nocy dużo się dzieje, dlatego właśnie sen o wolności: trochę w sferze mroku, tego co dozwolone i nie, a też w obszarach warszawskiej przekory. Program festiwalu zaczyna się od wydarzeń mających miejsce przed wojną i będzie szedł przez kolejne epoki, do współczesności. - Od pierwszych edycji chcieliśmy opowiadać o Warszawie, ale w sposób niekonwencjonalny - mówi.