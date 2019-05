XIX Festiwal im. Franciszka Wybrańczyka Sinfonia Varsovia Swojemu Miastu

31 maja – 7 czerwca 2019,

Orkiestra Sinfonia Varsovia, ul. Grochowska 272, Pawilon Koncertowy,

Prochownia Żoliborz, ul. Czarnieckiego 51,

PROM Kultury Saska Kępa, ul. Brukselska 23,

Warszawa

Festiwal zainauguruje koncert „Symfonia Tańca” (31.05 g. 19:30) w Pawilonie Koncertowym przy Grochowskiej 272. Orkiestra Sinfonia Varsovia zaprezentuje m.in. Mazura z Halki Moniuszki, Uwerturę-fantazję Romeo i Julia Czajkowskiego czy też Tańce symfoniczne Griega. Wirtuozowską partię solową w Introdukcji i Rondzie capriccioso Saint-Saënsa wykona Anna Maria Staśkiewicz – laureatka Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego, a na co dzień koncertmistrzyni Sinfonii Varsovii. Całość poprowadzi pochodzący z Australii Benjamin Bayl, dla którego będzie to pierwszy koncert z warszawską orkiestrą.

Podczas drugiego dnia festiwalu (2.06 g. 16:00) Sinfonia Varsovia Brass zaprosi słuchaczy do klimatycznej Prochowni Żoliborz na koncert „Brass na trawie”. W otoczeniu drzew Parku Żeromskiego zespół zaprezentuje m.in. utwory, które oryginalnie zostały napisane na zespół dęty blaszany i ukazują wszystkie walory brzmieniowe tego składu. Repertuar koncertu, idealny do spędzenia popołudnia z muzyką na trawie, będzie okazją do zapoznania się z energetycznym brzmieniem łączącym muzykę jazzową z filmową czy latynoamerykańską.

Klasyczny repertuar wypełni Prom Kultury Saska Kępa podczas trzeciego wydarzenia festiwalu (3.06 g. 19:00). „Sekstet w Promie” to muzyczne spotkanie Krzysztofa Książka, wszechstronnie utalentowanego pianisty oraz zespołu dętego Sinfonia Varsovia Wind Quintet. Muzycy zmierzą się z repertuarem polskim i francuskim. W programie obok utworów Bacewicz i Paderewskiego znajdą się sekstety Poulenca i Thuille’a.

Finał XIX Festiwalu im. Franciszka Wybrańczyka Sinfonia Varsovia Swojemu Miastu odbędzie się w Pawilonie Koncertowym. Taneczne rytmy i ogromną energię tkwiącą w muzyce klasycznej zaprezentuje Sinfonia Varsovia w pełnym składzie pod batutą Adama Sztaby. Muzycy podczas „Gorączki piątkowej nocy” (7.06 g. 19:30) wykonają lubiane przez publiczność utwory, m.in.: Tańce symfoniczne z West Side Story Bernsteina, Walca z Suity Jazzowej Szostakowicza, Poloneza Kilara czy Libertango Piazzolli.

Szczegółowe informacje o programie dostępne na stronie internetowej orkiestry www.sinfoniavarsovia.org.

Bilety na wydarzenia (31.05, 7.06) w cenie 25 / 15 zł do nabycia za pośrednictwem strony internetowej orkiestry, portalu www.ewejsciowki.pl , w Kiosku Kultury oraz w kasach Orkiestry na godzinę przed rozpoczęciem wydarzenia.

Koncert „Brass na trawie” (02.06) odbędzie się w ramach cyklu Prochowni Żoliborz „Klasyka na trawie”. Wstęp wolny.

Bilety na „Sekstet w Promie” (3.06) w cenie 15 zł dostępne na stronie internetowej www.promkultury.pl bilety oraz na www.ewejsciowki.pl.

Partnerzy festiwalu: Prochownia Żoliborz, PROM Kultury Saska Kępa

Patroni medialni festiwalu: Gazeta Wyborcza Warszawa, CoJestGrane24, POLMIC, NaszeMiasto.pl.