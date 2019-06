XXXIV Mistrzostwa Egurrola Dance Studio – jedyny taki turniej tańca!

Mistrzostwa Egurrola Dance Studio to wyjątkowa okazja, aby na jednym parkiecie zobaczyć setki tancerzy w najbardziej widowiskowych stylach. W programie m.in. disco dance, hip hop, taniec jazzowy, taniec towarzyski, balet i latino. Podczas XXXIV edycji Mistrzostw każdy spragniony tanecznych wrażeń znajdzie coś dla siebie!

Mistrzostwa Egurrola Dance Studio to także świetna okazja, aby spotkać się z Agustinem Egurrolą, który będzie towarzyszył tancerzom i widzom, rozdawał autografy oraz pozował do wspólnych zdjęć!

Mistrzostwa Egurrola Dance Studio na stałe wpisały się w tradycję naszej szkoły – mówi Agustin Egurrola, choreograf, juror programu „Mam Talent” oraz założyciel Egurrola Dance Studio. – To wspaniała okazja, żeby zobaczyć efekt intensywnej pracy naszych najlepszych tancerzy, dla których taniec jest wielką pasją. Dzięki rywalizacji turniejowej i pokazom tancerze zyskują cel dla swoich treningów, a posiadanie celu jest najważniejszym motorem do pracy w każdym sporcie. Zapraszam do udziału w tym fantastycznym wydarzeniu! Jestem przekonany, że razem przeżyjemy niezwykłe emocje i będziemy się świetnie bawić – dodaje.

Wydarzenie uwieńczy Uroczysta Gala Instruktorska, w czasie której wyróżnieni zostaną najlepsi instruktorzy, trenerzy i tancerze Egurrola Dance Studio, a na scenie zaprezentują się flagowe zespoły ze wszystkich szkół.

Serdecznie zapraszamy na Mistrzostwa Egurrola Dance Studio. To niesamowite widowisko na najwyższym poziomie, pełne pasji, sportowej rywalizacji i ogromnych emocji, które usatysfakcjonują każdego widza!

Honorowy patronat nad XXXIV Mistrzostwami Egurrola Dance Studio objął Burmistrz Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Krzysztof Strzałkowski.

Termin: 13-16.06.2019 r.

Miejsce: OSiR Hala „Koło”, przy ul. Obozowej 60 w Warszawie.

Więcej informacji i szczegółowy program:

https://taniec.com.pl/sr/xxxiv-mistrzostwa-egurrola-dance-studio/program-mistrzostw/