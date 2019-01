Z Chomiczówki zniknął 10 lat temu, mieszkańcy tęsknią za nim do dziś. Tysiące podpisów za przywróceniem dawnej trasy autobusu

Oddajcie autobus 520

Być może niektórym czytelnikom znana jest inicjatywa mieszkańców Bielan o nazwie "Oddajcie 520". Ta swe początki miała już dawno, w roku 2010, kiedy to zamieszkujący osiedle Chomiczówka znacząco odczuli brak tamtejszej strategicznej linii autobusowej. Przez przeszło 30 lat była ona głównym połączeniem Bielan ze Śródmieściem. Zarząd Transportu Miejskiego zmienił trasę "pięćsetdwudziestki", kiedy stwierdzono, że wiadukt przy Dworcu Gdańskim grozi zawaleniem i ograniczono na nim ruch autobusowy i tramwajowy. Po pewnym czasie wyremontowany wiadukt otwarto na nowo, lecz linia 520 już tam nie wróciła. Jednym z argumentów, by nie przywracać dawnej trasy był fakt, iż na Bielanach zakończono wówczas wszystkie prace związane z budową metra i to właśnie ten środek transportu miał być dla mieszkańców dzielnicy kluczowy.

Czas nie leczy ran

Lata mijają, a mieszkańcy Chomiczówki wciąż nie mogą pogodzić się ze stratą linii 520. Metro, które miało być dla nich zbawieniem dziś jest coraz bardziej przepełnione, a dojazd do stacji wiąże się z nadkładaniem drogi. W związku z tym bielańscy aktywiści ponownie zainicjowali akcję "Oddajcie 520" i utworzyli specjalną petycję.

Petycję w sprawie przywrócenia linii 520 podpisały trzy tysiące osób, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców osiedli Chomiczówka, Wawrzyszew i Piaski. Od momentu oddania do użytku w 2008 roku linii metra na osiedlu Chomiczówka przybyło około 50 budynków mieszkalnych, co stanowi najlepszy dowód na to, że komunikacja zbiorowa w tym rejonie powinna być wzmacniana, a nie permanentnie cięta. - czytamy słowa radnej Iwony Walentynowicz w seriwsie tustolica.pl

Co na to ZTM?

Starania o linię przyspieszoną na Chomiczówce rozpoczęto jeszcze w ubiegłym roku. Wówczas stanowisko ZTM-u głosiło pogląd, jakoby osiedle nie potrzebowało takiego rozwiązania. Na łamach tustolica.pl wypowiedział się rzecznik prasowy zarządu, Tomasz Kunert, który mówił, że podstawowe połączenie Bielan z centrum zapewnia linia metra bezpośrednio lub z dojazdem do niej liniami autobusowym. Ponadto wskazał on, że linie przyspieszone nie są wcale pewnikiem sprawnego przemieszczania się po mieście, z uwagi na różne sytuacje losowe na drogach.