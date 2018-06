8 czerwca 2018 r. włoska Restauracja Si obchodzi drugie urodziny. Z tej okazji restauracja przygotowała liczne atrakcje dla swoich gości m.in. niezwykły tort urodzinowy w postaci bryły sera Grana Padano. Najważniejsze jednak jest wsparcie dla Fundacji Znajdki. Tego dnia, za każdy litr wypitego przez gości alkoholu, restauracja kupi 2 kilogramy karmy dla schroniska!



Z okazji drugich urodzin Restauracja Si wpadła w szał podwajania!



- Podwaja dobrą zabawę. Przygotowała wiele niespodzianek, m.in. specjalną #Si Foto budkę!

- Podwaja dobro zwierzaków. Za każdy litr wypitego przez gości alkoholu, Restauracja Si kupi 2 kilogramy karmy dla schroniska! Wszystkie dary zostaną przekazane Fundacji Znajdki www.znajdki.pl. - Podwaja muzykę. DJ zagra w ogródku, by nic nie ograniczało dobrej zabawy.



Wspólnie z partnerami, Si przygotowało dodatkowe niespodzianki.



- Od godziny 20 welcome drink dla każdego - pyszna Copa Finlandia w aż 5 smakach do wyboru.

- Tego wieczoru kupując drinka Copa Finlandia, wsparcie dla zwierzaków będzie podwójnie! Finlandia również podwaja dobro i zamienia drinki na karmę. - Niezwykły tort urodzinowy, w tym roku na słono. Mille Sapori, importer najwyższej jakości włoskich produktów, przygotuje pyszne show. Tony Giuffrida zaprezentuje spektakularne otwarcie bryły sera Grana Padano. Będzie można go spróbować w towarzystwie krojonej z noża Prosciutto di Parma oraz Mortadeli Fiorucci.



Szczegóły wydarzenia na Facebooku Restauracji: https://www.facebook.com/events/989003164604009/



Warszawa, 4.06.2018 r.



O Restauracji Si:



Restauracja Si to przestrzeń inspirowana kuchnią włoską, gdzie luźna atmosfera łączy się z dobrym, prostym jedzeniem w przystępnych cenach. Oprócz autentycznej i nowoczesnej kuchni, Si wyróżniają ręcznie robione makarony i najwyższej jakości oliwy włoskie, dostępne do kupienia na miejscu. Si wyruszyło w podróż kulinarną po najpiękniejszych regionach Włoch i co miesiąc spróbować można nowych dań regionalnych z sezonowego menu.



Swoim gościom restauracja chce powiedzieć Si - by mogli jeść, pić i żyć!





Restauracja Si



ul. Marszałkowska 115, Warszawa 507 099 190 kontakt@restauracjasi.pl



Godziny otwarcia: Poniedziałek - Czwartek 12:00 - 24:00 Piątek-Sobota:



12:00 - 01:00 Niedziela 12:00 - 22:00



FB: /RestauracjaSi/ Instagram: /Restauracja_Si/