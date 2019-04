Z Podwórka Na Stadion o Puchar Tymbarku. Nie tylko młodzi chłopcy marzą o tym, by żeby zagrać na PGE Narodowym

- Co to jest spalony? – zapytaliśmy jedną z uczestniczek turnieju, w przerwie pomiędzy meczami. - Spalony? O Boże – stwierdziła w odpowiedzi młoda piłkarka (z kategorii U-10, bo akurat podczas ich turnieju gościliśmy w Miętnem), po czym szeroko się uśmiechnęła, patrząc w stronę koleżanek z drużyny. Uśmiech był jak najbardziej na miejscu, bo czasy, gdy piłka nożna była wyłącznie męską domeną odchodzą do lamusa, a młode adeptki tego sportu radzą sobie coraz lepiej nie tylko na boisku.

– Spalony jest wtedy, gdy nie ma przeciwniczek, będziemy za nimi i dostaniemy podanie – tłumaczyła jedna z jej koleżanek. Wybrnęła całkiem dobrze, podobnie jak inne uczestniczki turnieju, które pytaliśmy również o znaczenie takich słów jak „hattrick”, „kontratak” i „pressing”. A także o to, którzy z obecnych reprezentantów Polski grali w przeszłości w turnieju o „Z Podwórka Na Stadion o Puchar Tymbarku”. A kilku ich było, że wymienimy tylko gwiazdy włoskiej Serie A: Krzysztofa Piątka (AC Milan), Arkadiusza Milika i Piotra Zielińskiego (obaj SSC Napoli).

W sumie wypadły nie gorzej od swoich kolegów, podobać mogła się też ich pomysłowość w celebrowaniu zdobytych bramek, czyli tzw. cieszynki. Było na co popatrzeć. Na boisku również, bo grać w piłkę potrafią, a niektóre – mimo młodego wieku – całkiem poważnie zaczynają nawet myśleć o tym, by w przyszłości iść w ślady Ewy Pajor z VfL Wolfsburg czy Katarzyny Kiedrzynek z Paris Saint-Germain.

– Szczerze mówiąc, to ona na razie nie wyobraża sobie, żeby została kimś innym – przyznał Marek Zalewski, ojciec Jagody, piłkarki UKS Ząbkovii Ząbki. – Sam się często zastanawiam, dlaczego akurat piłka nożna, bo ja grać nie potrafię. Myślę, że to po prostu czysta pasja. Sama chciała, sama wybrała ten sport. Trenuje, ma do tego chęci i fajnie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie – dodał.

– Jesteśmy tutaj drugi raz i widzę, że turniej się rozwija. To dobrze. Ja osobiście bardzo się cieszę, że nareszcie piłka kobieca zaczyna trochę wchodzić na salony – stwierdził tata Jagody, pytany o wrażenia. Miał powody do zadowolenia, bo drużyna córki przeszła fazę grupową jak burza, aplikując rywalkom ponad 20 bramek.

Później również nie spuściła z tonu i ostatecznie wygrała cały turniej, pokonując w finale 4:2 swoje rówieśniczki z warszawskiej KS AP Diamonds Academy (trzecie miejsce zajęła Szkółka Piłkarska Kosów Lacki, a czwarte Orlęta Zwoleń). Piłkarka Ząbkovii Julia Grodzka wybrana została najlepszą zawodniczką imprezy (ona i Nadia Lubowiecka z SP 2 Chorzele otrzymały również wyróżnienia za postawę fair play). Za najlepszą bramkarkę uznano Natalię Szymecką (Diamonds). Królową strzelców została Karolina Zakrzewska (Kosów).

– Zwycięstwa cieszą, ale na razie to przede wszystkim zabawa, przygoda. Zobaczymy, jak to dalej wyjdzie. Dziewczynom nie brakuje zapału i chęci do treningów. Oby tak dalej – cieszył się Jarosław Dobrowolski, trener i założyciel UKS Ząbkovii.

– Futbol żeński bardzo się rozwija, co zresztą podkreślił ostatnio prezes PZPN Zbigniew Boniek, który powiedział, że piłka kobieca będzie w naszym kraju rosła i dołoży wszelkich starań, żeby tak było. My też staramy się zachęcać do gry w piłkę nie tylko chłopaków – przyznał założyciel FC Mundialito (Grójec / Mogielnica / Goszczyn) Michał Kocięba, w przeszłości rzecznik prasowy PZPN i Legii Warszawa.

– Piłka nożna to fantastyczny sport, który rozwija zdolności ruchowe, a te mogą dać podwaliny pod uprawianie innych dyscyplin, jeżeli ktoś zdecyduje się robić coś innego. Dziewczynek mamy w naszej akademii blisko trzydzieści. Są coraz lepsze i coraz fajniej grają. Na razie trudno nam jeszcze mierzyć się z potentatami (FC Mundialito zajęło drugie miejsce w grupie J – przyp. red.), ale coraz lepiej to idzie – dodał Kocięba.

– Na razie to przede wszystkim zabawa, aczkolwiek świadomość tych młodych osób rośnie. One się fascynują piłką, mają swoich idoli. Na razie głównie męskich idoli, ale jeżeli nasze zawodniczki grają dziś w czołowych klubach Europy, to te dziewczynki zaczną im również kibicować i zapragną iść w ich ślady. Ewa Pajor czy Katarzyna Kiedrzynek to wspaniałe zawodniczki, które mogą być dla nich idealnym wzorem – podkreślał założyciel FC Mundialito.

Rywalizację chłopców w kategorii U-10 wygrał Talent Warszawa. Zgodnie z oczekiwaniami, bo zespół z warszawskiego Targówka uchodził przed startem za faworyta. Jak jednak przyznał ich trener Michał Brychczy, być faworytem to jedno, sprostać tej roli to zupełnie inna sprawa. Rywalizacja była zacięta, a jeden z półfinałów, pomiędzy Orlętami Zwoleń a SP Jabłonną, zakończył się nawet rzutami karnymi.

Wygrali ci drudzy, a udana interwencja przy strzale rywala była jednym z powodów, dla których najlepszym bramkarzem turnieju w kategorii U-10 został wybrany Filip Kmiołek z Jabłonnej. Na tę decyzję nie wpłynął wynik meczu finałowego, w którym jego zespół przegrał 0:3 z Talentem (trzecie miejsce zajęła Jedynka Radzymin, czwarte były ostatecznie Orlęta). Najlepszym piłkarzem imprezy został Jakub Kołakowski (Talent), królem strzelców Patryk Kulesza (Jedynka).

Zwycięzcy dwóch starszych kategorii będą teraz walczyć w Finale Ogólnopolskim, który odbędzie się w dniach 29 kwietnia - 2 maja na warszawskiej Agrykoli. Mistrzowie regionów powalczą tam o występ w wielkim finale na PGE Narodowym.

Wyniki turniejów w pozostałych kategoriach:

Kategoria U-8 (dziewczynki/chłopcy):

1. miejsce - KS AP Diamonds Academy / Champion (Otwock)

2. miejsce - UKS Ząbkovia / Progres Garwolin

3. miejsce - Piastovia Piastów / AP BKS Naprzód (Brwinów)

4. miejsce - (brak) / AP Gryfia (Mirów)

Najlepsza bramkarka - Emilia Baranek (Ząbkovia)

Najlepsza zawodniczka - Marianna Morawska (Diamonds)

Królowa strzelców - Marianna Morawska (Diamonds)

Najlepszy bramkarz - Łukasz Książek (Gryfia)

Najlepszy zawodnik - Kajetan Polszakiewicz (Champion)

Król strzelców - Kajetan Polszakiewicz (Champion)

Zielone kartki (za postawę fair play):

Jakub Jeleszuk (SEMP Siedlce) i Piotr Sadza (Grydia)

Kategoria U-12 (dziewczynki/chłopcy):

1. miejsce - UKS Ząbkovia / Szkoła podstawowa nr 392 (Warszawa)

2. miejsce - UKS SP 11 Ursus / „Dwójka” Radzymin

3. miejsce - UKS Loczki Wyszków / Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Noblistów Polski w Lesznowoli

4. miejsce - Jantar Ostrołęka / PSP 33 Radom

Najlepsza bramkarka - Olga Wieremiejczyk (Jantar)

Najlepsza zawodniczka - Weronika Araśniewicz (Ursus))

Królowa strzelców - Maja Kałun (Ząbkovia)

Najlepszy bramkarz - Kacper Pytkowski (Lesznowola)

Najlepszy zawodnik - Maciej Jaroszewski (SP 392)

Król strzelców - Michał Korba (SP 392)