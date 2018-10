Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku. Ostatnia szansa na zapisy i spełnienie marzeń!

Trenerzy i nauczyciele wciąż mogą zapisać swoją drużynę do turnieju, od którego zaczynali m.in. Arkadiusz Milik, Piotr Zieliński czy Paulina Dudek. Wystarczy, że wejdą na stronę www.zpodworkanastadion.pl i wypełnią formularz zgłoszeniowy. Czasu jest niewiele, bo tylko do najbliższej niedzieli 7 października.

W wyjątkowych rozgrywkach, których Wielki Finał odbędzie się w maju na stadionie PGE Narodowym, mogą brać udział szkoły, kluby i akademie sportowe, UKS-y oraz inne organizacje sportowe. W turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” rywalizują drużyny chłopców i dziewczynek w trzech kategoriach wiekowych: do lat 8, 10 i 12.

Emocje rozpoczną się jeszcze w październiku – od etapów gminnych i powiatowych. W marcu i kwietniu przyszłego roku odbędą się Finały Wojewódzkie, których zwycięzcy pojadą do Warszawy. Tam rozstrzygnie się, kto zagra w Wielkim Finale, który zostanie rozegrany na PGE Narodowym zaledwie kilka godzin przed finałowym meczem Pucharu Polski.

Zwycięzcy XIX edycji zdobędą medale, a co najważniejsze, nagrodę w postaci wyjazdu na mecz seniorskiej reprezentacji Polski. Najlepsi młodzi piłkarze i piłkarki będą dodatkowo bacznie obserwowani przez trenerów z Polskiego Związku Piłki Nożnej. Jak co roku, najbardziej utalentowani mogą liczyć na zaproszenia na Letnią i Zimową Akademię Młodych Orłów, co stanowi przepustkę do późniejszych występów w juniorskich reprezentacjach Polski.

– Moja piłkarska przygoda rozpoczęła się od turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”, dlatego cieszy mnie fakt, że ta sportowa impreza tak dynamicznie się rozwija i wzbudza ogromne zainteresowanie dzieci oraz trenerów. To niesamowite, że zwycięzcy mogą zagrać w finale na stadionie PGE Narodowym, na którym swoje mecze rozgrywa reprezentacja Polski. Jestem przekonany, że udział w tym turnieju to szansa na spełnienie marzeń i odkrycie talentu – mówi Arkadiusz Milik, napastnik reprezentacji Polski oraz SSC Napoli i ambasador turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”.



Organizatorem turnieju jest Polski Związek Piłki Nożnej, głównym sponsorem już od 12 lat firma Tymbark, a sponsorem brązowym od dwóch edycji – Electrolux. XIX edycja rozgrywek została objęta Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, a także wsparciem Komitetu Honorowego, na który składają się patronaty Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Ministerstwa Zdrowia.