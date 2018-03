Miał długi nóż oraz siekierę. Dotkliwie pobił mężczyznę na przystanku. Groził nawet, gdy przyjechała Straż Miejska.

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na Ursynowie. Mężczyzna „spacerował” po dzielnicy z siekierą i 30 centymetrowym nożem. Nagle zaatakował mężczyznę siedzącego na przystanku przy ul. Pileckiego. Według relacji świadków miał wymachiwać siekierą.- Funkcjonariusze podjęli interwencję. W wiacie przystankowej zastali dwóch mężczyzn. Jeden z zakrwawioną twarzą i rękami siedział skulony w kącie jęcząc i trzymając się za bok. Drugi siedział na ławce obok której leżała siekiera i długi na 30 cm nóż. Strażnicy miejscy zabezpieczyli niebezpieczne przedmioty – tłumaczy Straż Miejska. Mężczyzna (41-lat) został napadnięty. Sprawdza żądał pieniędzy,a gdy mu odmówiono – dotkliwie pobił. Funkcjonariusze wezwali pogotowie ratunkowe - Podczas oczekiwania na przyjazd policji ujęty 49-letni sprawca groził swojej ofierze by nie składała zawiadomienia o przestępstwie. Sprawcę pobicia strażnicy miejscy przewieźli do komisariatu. Poszkodowany został przewieziony karetką do szpitala – dodają strażnicy.

