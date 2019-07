Z Warszawy do Chin. LOT uruchamia rejsy na superlotnisko w Pekinie. Przewoźnik będzie latał codziennie

Z Warszawy do Konstancina rowerem. Powstanie kolejny odcinek ścieżki łączącej oba miasta

Zarząd Dróg Miejskich planuje budowę ciągu pieszo-rowerowego po wschodniej stronie ul. Drewny od skrzyżowania z ul. Przyczółkową do granicy Warszawy. Będzie to kolejny etap tworzenia rowerowego połączenia do Konstancina-Jeziorny. Na oferty w przetargu miasto czeka do 16 lipca. Sz...