(© Fot. Pixabay.com / Zdjęcie ilustracyjne)

Z Warszawy do Lublina w 45 minut? 12 czerwca 2018 r. Polskie Linie Lotnicze LOT uruchomiły sprzedaż biletów do największego miasta na Lubelszczyźnie. Samoloty będą tam latać od września. Dalsza część artykułu poniżej.

Z Warszawy do Lublina i z powrotem, polecimy pięć razy w tygodniu - w poniedziałki, środy, czwartki, piątki i niedziele. Z Okęcia samoloty będą startować o 13:40 (lądowanie w Lublinie o 14:25), a z Lublina odlatywać o 15:10 (lądowanie na Lotnisku Chopina o 16). Jak zapowiadają PLL Lot będzie to połączenie całoroczne, a obsługiwać je będzie Bombardier Q400 (maszyna posiada 78 foteli dla pasażerów). Koszt biletu w obie strony rozpoczynają się od 169 złotych.



O nowym połączeniu lotniczym w ofercie LOT-u wypowiedział się Adrian Kubicki – dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej LOT-u. – Oferujemy naszym pasażerom najszybszą i najwygodniejszą podróż między Warszawą i Lublinem, co jest szczególnie istotne właśnie teraz, w trakcie uciążliwych inwestycji drogowych i kolejowych między tymi miastami. Rozkład został skonstruowany w ten sposób, że umożliwia pasażerom z Polski Wschodniej dogodne przesiadki na Lotnisku Chopina, np. na rejsy do Ameryki Północnej i do Europy Zachodniej – stwierdził Kubicki.



Warszawa-Lublin to dziesiąte połączenie krajowe w siatce LOT-u. W ramach rejsów na terenie Polski, przewoźnik oferuje swoim pasażerom możliwość podróżowania nie tylko z Warszawy do Lublina, ale także do Gdańska, Rzeszowa, Krakowa, Katowic, Wrocławia, Zielonej Góry, Poznania i Szczecina oraz z Krakowa do Gdańska.





