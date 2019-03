Z własnym słoikiem lub pudełkiem na zakupy. Carrefour realizuje strategię zero waste. Czy takie rozwiązanie dotrze do Warszawy?

Z własnym słoikiem, pudełkiem lub siatką do marketu. Taką opcję wprowadził Carrefour, wpisując się w ideę zero waste , mającej zredukować liczbę plastikowych opakowań. To kolejne działanie realizowane przez sieć w ramach strategii opakowaniowej, której celem jest ochrona środowiska i walka z ogromną ilością opadów. Na razie Carrefour testuje pomysł w Bydgoszczy , ale sprawdziliśmy czy jest szansa, aby ta koncepcja dotarła również do Warszawy.

Na czym polega pomysł Carrefoura?

W markecie Carrefour w Bydgoszczy, przy ul. Skarżyńskiego 2 klienci mogą kupować produkty na wagę do przyniesionych ze sobą opakowań np. słoików lub kartonowych pudełek. Jest możliwość kupna w ten sposób m.in. wędlin, sera, kapusty, ogórków kiszonych, sałatek. Poza tym inne warzywa można ważyć we własnych woreczkach.

Aby zrobić zakupy w ten sposób, wystarczy wziąć z domu swoje pudełka lub słoiki. Następnie przekazujemy opakowanie pracownikowi obsługującemu wybrane stoisko z produktami, a on waży wybrany towar, wkłada go do opakowania i przykleja na spód etykietę do zeskanowania przy kasie.

- W Carrefour dostrzegamy problem opakowań z tworzyw sztucznych, które znacząco zanieczyszczają środowisko. Dlatego w ubiegłym roku Grupa Carrefour podjęła zobowiązanie dotyczące polityki opakowaniowej - powiedziała powiedziała Barbara Kowalska, dyrektor ds. jakości i zrównoważonego rozwoju Carrefour Polska.

Warto dodać, że w ramach swojej strategii opakowaniowej, Grupa Carrefour postanowiła też zredukować masę opakowań marki własnej do 2022 roku o 5% w stosunku do roku 2017. Ponadto sieć zamierza do końca 2020 roku wprowadzić do sprzedaży torby kasowe pochodzące wyłącznie z recyklingu odpadów powstających w sklepach sieci.