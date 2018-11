Za bilet na pociąg Kolei Mazowieckich zapłacisz telefonem za pośrednictwem mPay

Pasażerowie korzystający z aplikacji znajdą w niej ofertę biletową, która obejmuje również Wspólny Bilet Samorządowy. Jego posiadacze są uprawnieni do nieograniczonej liczby przejazdów w pociągach ośmiu regionalnych przewoźników kolejowych.

Koleje Mazowieckie to drugi przewoźnik, który w ostatnim czasie nawiązał współpracę z mPay. Spółka każdego dnia uruchamia średnio 800 pociągów, którymi podróżuje prawie 170 tys. pasażerów. Korzystając z mPay, mogą oni kupować bilety znajdujące się w ofercie Kolei Mazowieckich: jednorazowe, strefowe czasowe, sieciowe dobowe oraz trzydniowe.

- Wymagania naszych podróżnych zobowiązują nas do ciągłej pracy nad jakością usług, które świadczymy. Chcemy iść z duchem czasu, a to wymaga dostosowania się do oczekiwań klientów. Dlatego też systematycznie rozwijamy kanały sprzedaży biletów. Poszerzenie opcji związanej z zakupem biletu za pośrednictwem mPay podyktowane jest właśnie chęcią zaspokojenia tych oczekiwań - powiedział Dariusz Grajda, członek zarządu, dyrektor handlowy Kolei Mazowieckich.

Dużym udogodnieniem dla osób korzystających z aplikacji mPay jest szybki dostęp do Wspólnego Biletu Samorządowego. Uprawnia on do nieograniczonej liczby przejazdów w niemal wszystkich pociągach uruchamianych przez przewoźników: Arriva, Koleje Dolnośląskie, Koleje Małopolskie, Koleje Mazowieckie, Koleje Śląskie, Koleje Wielkopolskie, Łódzką Kolej Aglomeracyjną i Warszawską Kolej Dojazdową.

