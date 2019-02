Za darmo naprawią zepsuty rower, komputer czy pralkę. Kawiarenka Naprawcza wraca do Warszawy

Jeśli w czasie wiosennych porządków znajdziecie zepsute rzeczy - nie wyrzucajcie! Przynieście je do nas 30 marca w MAL przy ul. Grójeckiej 109, w godzinach 11.00 – 15.00, będzie na Was czekać szereg specjalistów, którzy bezpłatnie podejmą się naprawy zepsutych przedmiotów! A wszystko to w miłej, sąsiedzkiej atmosferze przy ciastku i kawie!

Masz w domu zepsute żelazko, spodnie z dziurą na kolanie czy zegarek, który już nie tyka? „Napraw, nie wyrzucaj” ! Właśnie pod takim hasłem Polskie Stowarzyszenie Zero Waste zaprasza 30 marca na warszawską Kawiarenkę Naprawczą. Tego dnia "złote rączki" będą zupełnie za darmo naprawiać wszystkie rzeczy, które wciąż mają szansę na drugie życie. Co można przynieść? - Drobne AGD i elektronikę, ale będziemy też naprawiać rowery, komputery, biżuterię i ubrania - mówi Sylwia Sikorska, która jest współorganizatorką wydarzenia.

"Aby zwiększyć świadomość ekologiczną mieszkańców"

Inicjatywa ma nie tylko oszczędzić mieszkańcom trudu i pieniędzy, ale przede wszystkim zwrócić uwagę na problem zbyt szybkiego i bezrefleksyjnego wyrzucania przedmiotów, które mogą służyć swoim użytkownikom przez długie lata. - Podstawą Kawiarenki Naprawczej jest integracja społeczności lokalnej, przy równoczesnym zwiększaniu świadomości ekologicznej mieszkańców, z pomocą stosowania zasad Circular Economy (gospodarki o obiegu zamkniętym), czyli przedłużania "życia" przedmiotów - tłumaczą organizatorzy wydarzenia.

Kawiarenka Naprawcza w Warszawie - gdzie i kiedy?

Zepsute sprzęty i ubrania można przynieść 30 marca do MAL, Miejskiej Aktywności Lokalnej przy ul. Grójeckiej 109. Eksperci będą je naprawiać od godz. 11:00 do 15:00. W wydarzeniu może wziąć udział każdy. Za wykonane usługi nie trzeba płacić. Kawiarenka będzie działać tylko przez jeden dzień. - Jeśli chodzi o kolejne wydarzenia, to na te chwilę niestety nie mamy na nie budżetu. Jednak jeśli uda nam się pozyskać finansowanie, to nie wykluczamy regularnych spotkań w Warszawie - mówi nam Sylwia Sikorska, współorganizatorka wydarzenia.