Za darmo w Warszawie. Rzeczy, za które jesienią nie zapłacisz ani złotówki [PRZEGLĄD]

Warszawa może być droga i każdy, kto tutaj mieszka pewnie się o tym przekonał. Są jednak miejsca czy wydarzenia, za które nie zapłacimy ani złotówki. Masz ochotę jesienią wybrać się do muzeum lub galerii i nie wydać przy tym ani grosza? W Warszawie w kilkudziesięciu placówkach za wstęp nie zapłacimy ani grosza. A czy wiedzieliście o tym, że można zadzwonić do znajomego czy napić się wody w kawiarni także całkowicie za darmo? Kliknij w galerię, aby przejść do darmowych rzeczy jesienią w Warszawie.