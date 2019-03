Za dnia plaża, wieczorem Muzyczny

Teatr Muzyczny w Gdyni po raz kolejny wydłuża sezon artystyczny o lipcowe spektakle. Na wakacyjny afisz trafia klasyka amerykańskiej komedii - „Szalone Nożyczki” oraz niekwestionowany hit ostatnich lat na Wybrzeżu - „Notre Dame de Paris”. Nadchodzące lato może być dla turystów ostatnią okazją do spotkania z francuskim tytułem - pod koniec roku wygaśnie licencja do musicalu na podstawie powieści Victora Hugo.

Ostatni dzwonek na „Notre Dame de Paris”

Duża Scena gdyńskiego Muzycznego po raz kolejny zamieni się w XV - wieczny Paryż. „ Notre Dame de Paris” - święcący triumfy popularności musical w reżyserii Gillesa Maheu, z muzyką Riccardo Cocciante do libretta Luca Plamondona jest wiernym odzwierciedleniem francuskiego pierwowzoru. Sztuka o platonicznej miłości garbatego dzwonnika Quasimodo do uroczej cyganki Esmeraldy to nie tylko efektowne widowisko, lecz także przepełniona układami akrobatycznymi choreografia i ponadczasowa, ujmująca odbiorców fabuła. Od czasu prapremiery w 2016 roku Publiczność Muzycznego ma okazję podziwiać, w przestrzeni liczącej ponad 1000 miejsc Dużej Sceny unikatowe elementy oryginalnej scenografii. Powstała do francuskiej realizacji w 1998 roku wielkoformatowa ściana, wzorowana na murach paryskiej katedry, klatka więzienna Esmeraldy i kolumny z gargulcami to tylko niektóre z nich. Francuscy realizatorzy mieli również wpływ na przebieg castingu, wynikiem czego w rolach głównych występują aktorzy dobrze znani polskiej scenie muzycznej, m.in. Maja Gadzińska, Ewa Kłosowicz, Piotr Płuska, Maciej Podgórzak, Jan Traczyk i Łukasz Zagrobelny. To im zawdzięczamy polskie wykonania utworów, takich jak „Czas katedr” („Le temps des cathédrales”) czy „Belle” (oryginał został nominowany do tytułu Piosenki Wieku - Song of the Century). W rolę Quasimodo, pierwotnie odgrywaną przez debiutującego w sztuce Garou wcielają się Janusz Kruciński i Michał Grobelny. Spektakl został przygotowany w porozumieniu z agencją Enzo Products - jedynymi właścicielami praw do tytułu. Nie można jednak powiedzieć, że w stosunku do pierwowzoru nic się nie zmieniło. Muzyczny jak zawsze gra po swojemu – tym samym, po raz pierwszy w historii „Notre Dame de Paris”, polska wersja musicalu wystawiana jest z muzyką i wokalem na żywo! Po serii udanych wakacji z tym tytułem, nadchodzące lato będzie ostatnim z najsławniejszym francuskim musicalem - w związku z wygaśnięciem i tak przedłużonej umowy licencyjnej, tytuł pozostanie w repertuarze tylko do końca roku.

Twój wybór

Scena Nowa przywita wakacyjnych gości jedną z bardziej popularnych, amerykańskich komedii współczesnych. „Szalone Nożyczki” w 1997 roku zostały nawet wpisane do Księgi Rekordów Guinnessa jako najdłużej grana sztuka scen amerykańskich (wówczas była wystawiana 29 lat bez przerwy). Historia o tajemniczym morderstwie, w przezabawny sposób łączącym losy pracowników i klientów renomowanego salonu fryzjerskiego doczekała się także kilkudziesięciu tysięcy przedstawień poza rodzimym krajem. Widownia musi liczyć się z faktem, że nie pozostanie obojętna wobec rozgrywających się na jej oczach wydarzeń. Chcąc dowiedzieć się, kto zabił, będzie musiała wydać wyrok. Para fryzjerów, żona premiera, czy tajemniczy jegomość z aktówką - kto nie wyjdzie z salonu obronną ręką? Decyzja zostaje poprzedzona trącącymi fałszem zeznaniami, a także skrupulatnym śledztwem, które... może potoczyć się według kilku możliwych wariantów. Los bohaterów zostaje więc oddany w ręce Publiczności. W sztuce doskonale odnajdują się czołowe postaci Teatru

Muzycznego w Gdyni - Paweł Bernaciak, Dorota Kowalewska, Rafał Ostrowski, Magdalena Smuk, Bernard Szyc oraz Tomasz Więcek. Kreatywne, często improwizowane interakcje z Publicznością wprawiają ją w pyszny nastrój i rozbudzają śledczą wyobraźnię.

Wakacyjne spektakle będą grane od 17 do 21 lipca w godzinach wieczornych. Zapraszamy stałych widzów i teatralnych turystów - drzwi Teatru Muzycznego w Gdyni pozostaną dla Państwa otwarte. Bilety są już dostępne w teatralnych kasach oraz na naszej stronie internetowej - http://www.muzyczny.org/pl/

Sylwia Firańska