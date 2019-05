Za nami ostatnie eliminacje do do Wioślarskiego Tytana Warszawy

Był to absolutny debiut w tej części Warszawy. Jak się okazało, był to organizacyjny strzał w dziesiątkę. Wysoka frekwencja, znakomita współpraca z Wydziałem Sportu Urzędu dzielnicy i Centrum Sportu Wilanów, do tego wspaniała pogoda i super humory uczestników. To wszystko spowodowało, że Tytana w Wilanowie będziemy wspominać z uśmiechem na twarzy.

Zmagania startujących bacznie obserwował obecny na zawodach Pan Ludwik Rakowski Burmistrz dzielnicy, który wraz z Dyrektorem WTW Maciejem Śliwińskim nagrodzili najlepszych.

Obecna na zawodach była Joanna Hentka, która wraz z naszą drugą mistrzynią Agnieszką Renc co i raz wyławiała wioślarskie perełki, a było kogo namawiać!

Przed nami ostatni akord Tytana 2019

Wielki Finał w Hali Koło (29.05.).

Wioślarski Tytan Warszawy to świetna inicjatywa Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego, najstarszego klubu sportowego w stolicy. Klub od kilku lat organizuje zawody szkolne będące jednocześnie popularyzacją wioślarstwa oraz próbą pozyskania nowych zawodników. Najlepsza piątka danej kategorii awansuje do miejskiego finału. W tym roku odbędzie się on w hali na Kole 29 maja w hala „Koło” OSiR Wola.