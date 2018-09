Za to zapłacimy więcej w 2019 roku [lista]

Cukrownia w Łapach. Jak upadła jedna z największych firm na Podlasiu? [ZDJĘCIA]

Julita Januszkiewicz

Była to jedyna firma produkująca cukier na Podlasiu, jedna z większych w Polsce. Stale się rozwijała i unowocześniała. I przynosiła zyski. Mimo to została zamknięta. Stało się to już za rządów koalicji PO - PSL.