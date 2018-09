Zabierz Piesia do Międzylesia. Obowiązkowa impreza dla miłośników psów

Ola, Jagna i Kasia to trzy dziewczyny, które łączy wspólna pasja - miłość do zwierząt. Organizatorki sportowej i charytatywnej imprezy "Zabierz PIesia do Międzylesia" już od trzech edycji pomagają potrzebującym zwierzętom.

"Bieganie to znana i lubiana forma aktywności, a my zachęcamy, żeby włączyć w nią swoje psy, dzięki czemu mamy najlepsze towarzystwo, niezastąpioną, merdającą ogonem motywację, a także przy dopracowaniu techniki - dodatkowy napęd!" - podkreślają organizatorki cytowane przez portal Tustolica.pl.

"Zabierz PIesia do Międzylesia" to świetna zabawa, ale przede wszystkim bieg charytatywny. Całkowity zysk z wydarzenia przekazywany jest bowiem dwóm organizacjom prozwierzęcym: AST Fundacji na Rzecz Zwierząt Niechcianych oraz Fundacji Argos prowadzącej ośrodek dla kotów miejskich "Koteria". Od zeszłego roku dziewczyny współpracują także ze schroniskiem na Paluchu. Na wydarzeniu promowane są psy, które które przyjeżdżają z wolontariuszami i szukają domów na stałe.

Na wydarzenie warto zabrać również najmłodszych. Od zeszłego roku dla dzieci w wieku 4-14 lat organizowana jest bowiem leśna gra terenowa. Dorośli mają do wyboru bieg na 5 lub 10 km bądź spacer na 5 km.

Trasa biegów i spaceru zaczyna się pod Szkołą Podstawową nr 138 na ul. Pożaryskiego 2 i biegnie przez Mazowiecki Park Krajobrazowy. Wpisowe kosztuje 40 zł. Więcej szczegółów na stronie: biegpolesie.com